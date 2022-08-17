Вашингтон, 17 августа, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Известный актёр Марк Уолберг присоединился к актёрскому составу фильма «Семейный план», производством которого занимается студия Apple Original Films. Об этом сообщило издание Deadline.

Цитата из к/ф «Глубоководный горизонт». реж Питер Берг. 2016. Гонконг, США Марк Уолберг в роли инженера на нефтяной платформе

В центре сюжета оказывается мужчина, который вместе с семьёй вынужден мигрировать из-за угроз недоброжелателей. Режиссёром ленты выступит Саймон Селлан Джонс («Клондайк»), а Уолберг исполнит главную роль и займёт место одного из продюсеров.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в Сеть выложили трейлер комедии «Время для себя». Одного из главных героев в фильме сыграл Марк Уолберг.