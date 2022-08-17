17 августа 2022, 12:03 — REGNUM Два очага пожара остаются в Джанкойском районе Республики Крым после детонации боеприпасов по данным на утро 17 августа. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов.
Как уточняет «Крыминформ», для тушения будут привлекать пожарные вертолёты, воду планируют брать из Северо-Крымского канала,
Ранее ИА REGNUM сообщало, что на утро 17 августа детонация боеприпасов на севере Крыма прекратились, на месте работают сапёры. Повреждения, причинённые детонацией, осматривают следователи. Затем к работе приступят комиссии по оценкам ущерба. Жителям, чьё имущество пострадало от взрывов, помимо оценённого ущерба выплатят компенсации от 10 до 100 тысяч рублей.