Симферополь, 17 августа, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Два очага пожара остаются в Джанкойском районе Республики Крым после детонации боеприпасов по данным на утро 17 августа. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

Pixabay.com Пожар

«Смотрели с квадрокоптера, тлеет два небольших очага. Есть риски, но к 14:00 планируем поднять всю технику, закончить тушение пожара», — цитирует главу республики «Крым 24».

Как уточняет «Крыминформ», для тушения будут привлекать пожарные вертолёты, воду планируют брать из Северо-Крымского канала,

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на утро 17 августа детонация боеприпасов на севере Крыма прекратились, на месте работают сапёры. Повреждения, причинённые детонацией, осматривают следователи. Затем к работе приступят комиссии по оценкам ущерба. Жителям, чьё имущество пострадало от взрывов, помимо оценённого ущерба выплатят компенсации от 10 до 100 тысяч рублей.