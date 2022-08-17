Мазари-Шариф, Афганистан, 17 августа, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Источники радио и телевидения афганской провинции Балх сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уволили сотрудников, в основном непуштунов, под предлогом оценки профессиональной пригодности. Об этом пишет газета «8 Собх».

mcmurryjulie Увольнение

По словам собеседников, два человека, в том числе заместитель дирекции Национального радио и телевидения, прибыли в провинцию Балх под предлогом аттестации сотрудников и после сдачи экзаменов увольняют сотрудников с опытом руководящей работы, а на их место назначают своих людей.

Комиссия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прибыла в провинцию Балх после инспекции провинций Каписа, Парван, Панджшер, Бадахшан, Тахар, Кундуз, Баглан и Саманган.

Источники говорят, что после «аттестации» были уволены семь опытных сотрудников, в основном непуштунов, и их предполагается заменить лицами, связанными с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В числе уволенных на радио и телевидении Балха: директор телевизионных передач, директор радиопередач, генеральный технический директор, административный директор, ведущий новостей и продюсер программ.

Далее комиссия направилась в провинции Джаузджан, Сарипуль и Фарьяб для аттестации сотрудников Национального радио и телевидения.