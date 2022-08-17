Красногорск, 17 августа, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В городе Волоколамске Московской области запустили завод по производству готовых жилых комнат для объемно-блочного домостроения (ОБД), сообщили 17 августа в региональном министерстве инвестиций, промышленности и науки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

На заводе начали выпускать отдельные блоки-комнаты, которые при возведении домов будут соединены в жилые квартиры. Блок-комнаты укомплектованы окнами, вентилируемыми фасадами и инженерными коммуникациями.

Отмечается, что технология блочного строительства позволяет возводить жилые дома до 25 этажей со скоростью один этаж в день. Общий объем инвестиций составит 5 млрд рублей, на заводе будет создано 550 рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство строительства и ЖКХ разработало «дорожную карту» по увеличению использования стали при строительстве домов.

Читайте подробнее: Минстрой России предложил строить дома из стали