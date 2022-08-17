Ульяновск, 17 августа, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В Ульяновской области на следующей неделе губернатору направят рекомендации «по масочному режиму» на основе анализа заболеваемости ковидом. Несмотря на всплеск заболеваемости, в регионе почт 95% пациентов с коронавирусом переносят его в лёгкой форме. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом заявила на заседании штаба по комплексному развитию региона заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Ульяновской области Лилия Федоскова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Маски

По её словам, с 13 июля в регионе растёт заболеваемость ковидом: если ранее ежедневный прирост составлял 1 — 3 случая, то за последнюю неделю — до 23. За неделю заболеваемость возросла в 1,8 раза, за шесть недель – в 6,6 раза.

«За 15 дней августа зарегистрировано 1363 новых случая заболевания. Болеет в основном взрослое население», — сказала Лилия Федоскова.

Она отметила, что 30% составляют лица в возрасте от 30 до 49 лет, по 26% приходится на граждан в возрасте 50 — 64 года и жителей старше 65 лет. В то же время подавляющее большинство переносит болезнь в лёгкой форме: за 15 дней августа таких больных было почти 95%.

Замначальника управления Роспотребнадзора призвала активнее работать с населением в части ревакцинации и подняла вопрос о масочном режиме.

«Мы проводим детальный анализ возрастной структуры, мест предполагаемого заражения коронавирусом, чтобы подготовить рекомендации о необходимости и возможности введения масочного режима на территории региона в отдельных местах, то есть это места массового скопления населения, общественные места, это организованные коллективы, то есть рабочие места», — сказала Федоскова.

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Как сообщало ИА REGNUM , всего в Ульяновской области лабораторно подтверждено 205 802 случая заражения коронавирусом, вылечились 199 716 пациентов, умерли от ковида 4726 человек.