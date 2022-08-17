Масочный режим в Ульяновской области могут вернуть в общественных местах
Ульяновск, 17 августа, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В Ульяновской области на следующей неделе губернатору направят рекомендации «по масочному режиму» на основе анализа заболеваемости ковидом. Несмотря на всплеск заболеваемости, в регионе почт 95% пациентов с коронавирусом переносят его в лёгкой форме. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом заявила на заседании штаба по комплексному развитию региона заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Ульяновской области Лилия Федоскова.
По её словам, с 13 июля в регионе растёт заболеваемость ковидом: если ранее ежедневный прирост составлял 1 — 3 случая, то за последнюю неделю — до 23. За неделю заболеваемость возросла в 1,8 раза, за шесть недель – в 6,6 раза.
Она отметила, что 30% составляют лица в возрасте от 30 до 49 лет, по 26% приходится на граждан в возрасте 50 — 64 года и жителей старше 65 лет. В то же время подавляющее большинство переносит болезнь в лёгкой форме: за 15 дней августа таких больных было почти 95%.
Замначальника управления Роспотребнадзора призвала активнее работать с населением в части ревакцинации и подняла вопрос о масочном режиме.
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Как сообщало ИА REGNUM , всего в Ульяновской области лабораторно подтверждено 205 802 случая заражения коронавирусом, вылечились 199 716 пациентов, умерли от ковида 4726 человек.