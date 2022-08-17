Бамако, , 12:01 — REGNUM Кампания джихадистов началась на севере Мали десять лет назад, продвинулась к центру страны и оттуда перешла в соседние Нигер и Буркина-Фасо, а сейчас растут опасения, что радикальные исламисты направляются в регион Западной Африки. Об этом 17 августа сообщает агентство France-Presse.

Мали Fred Marie

После многочисленных вторжений, включая северные регионы Бенина, Кот-д’Ивуар и Того, правительства стран Гвинейского залива вынуждены пересматривать свою стратегию.

По словам аналитиков, их главная задача в том, чтобы избежать повторения ошибок своих соседей в регионе Сахель и заручиться внешней поддержкой.

После прихода к власти хунты в Мали в августе 2020 года отношения страны с Францией ухудшились, что привело к выводу французских войск, который завершился 15 августа.

В июле президент Бенина Патрис Талон заявил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что его стране необходимо больше вооружения, особенно беспилотников.

Среди прибрежных государств север Бенина больше всего пострадал от растущей джихадистской угрозы: с конца 2021 года здесь было совершено около 20 нападений на силы безопасности.

Макрон заявил, что Франция, несмотря на свой уход из Мали, остается приверженной «борьбе с терроризмом» в Западной Африке.

«Ухудшение ситуации с безопасностью в Буркина-Фасо и Мали сделало северные районы прибрежных стран новой линией фронта против вооруженных групп, действующих в Сахеле», — заявил в апреле 2022 года в своем докладе немецкий аналитический центр Фонд Конрада Аденауэра.

Страны региона усилили меры безопасности в уязвимых районах, включая Гану, которая до сих пор избегала нападений. Вопрос в том, насколько эти меры окажутся результативны.

Усиление безопасности границ будет «неэффективным, как и в Сахеле», предупредил в августе марокканский аналитический центр «Новый Юг».

Джихадистские группировки в Сахеле — «не традиционные армии, — заявили в центре. — Они распространяют идеи и используют недовольство целевых групп населения».

Сотрудник расположенного в Сенегале Панафриканского института исследований в области безопасности Жаннин Элла Абатан назвала недавние нападения «верхушкой айсберга».

«С 2019 года исследования по Сахелю показывают, что экстремистские группировки уже наладили связи с прибрежными государствами для материально-технической и оперативной поддержки, а также и для финансирования», — сказала она AFP.

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