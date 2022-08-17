Коркино, Челябинская область, , 12:00 — REGNUM В Челябинской области местного жителя поймали за попытку сжечь своих родителей и брата. Об этом сообщает региональное управление СКР.

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По данным следствия, 13 августа в городе Коркино он поссорился с ними. А утром 14-о подпёр входную дверь, облил стену легковоспламеняющейся жидкостью, поджёг и скрылся.

Потерпевшие проснулись и смогли выбраться из горящего дома, а затем потушили пламя. Гражданина задержали. Следователи настаивают на его водворении в СИЗО.

Добавим, в январе–июне в Челябинской области зарегистрировали 96 убийств и покушений на убийство. По сравнению с таким же периодом 2021 года рост составил 4,3%.