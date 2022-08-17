Тюмень, , 12:00 — REGNUM В Тюменской области в июле снизились темпы прироста цен на молочную продукцию, овощи и фрукты. Об этом сообщает Уральское подразделение Банка России.

Инфляция

Годовая инфляция в Тюменской области в июле 2022 года составила 11,64% и остается ниже, чем в Уральском федеральном округе (12,81%) и России (15,10%).

Отмечается, что годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в июле 2022 года в Тюменской области по сравнению с июнем снизился на 1,26% — до 6,99%. А стоимость услуг, наоборот, в регионе увеличилась в июле по сравнению с предыдущим месяцем на 1,08%, годовая инфляция составила 9,29%.

Как ранее сообщала ИА REGNUM профессор финансового университета при правительстве РФ Леля Паштова по итогам 2022 года инфляция в России будет ниже 11%.

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