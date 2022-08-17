Донецк, , 11:58 — REGNUM На сегодняшний день союзные войска Луганской и Донецкой Народной Республик (ЛНР и ДНР) при огневой поддержке Вооружённых сил (ВС) России освободили от киевских боевиков 268 населённых пунктов. Об этом 17 августа сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

Флаг ДНР Иван Шилов, ИА REGNUM

Отмечается, что союзные силы в данный момент продолжают вести наступление сразу на нескольких направлениях.

«По состоянию на 17 августа 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 268 населенных пунктов, включая Вершину», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число переселенцев с Украины, официальной получивших право на работу в Румынии, составило всего 6420 человек.