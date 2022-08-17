Москва, 17 августа, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Основными симптомами заражения новыми видами омикрон-штамма коронавируса являются головная боль, насморк, осиплость голоса и нарушения сна, сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Это головная боль, это осиплость голоса, это насморк, поражения ЖКТ (желудочно-кишечного тракта), повышенная потливость и нарушения сна», — сказал он ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

Тимаков добавил, что обоняние при заражении новыми вариантами вируса пропадает гораздо реже.