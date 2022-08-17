Вашингтон, , 11:58 — REGNUM Любое ядерное сотрудничество между КНДР и Ираном вызывает беспокойство. Об этом заявил 16 августа пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс, назвав эти страны «наиболее острой угрозой ядерного распространения».

Нед Прайс U.S. Embassy and Consulates in Russia

Он напомнил, что Пхеньян уже давно подозревают в экспорте ядерного оружия и связанных с ним технологий в такие страны, как Иран.

«Любое сотрудничество между этими странами, которые нарушают многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН и международные нормы и совершают злономерные действия в своих регион и в мире, вызывает озабоченность», — добавил представитель США.