Москва, , 11:55 — REGNUM Деятельность ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пресечена в Джанкое и Ялте Республики Крым, сообщил центр общественных связей ФСБ России 17 августа.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В результате скоординированных действий сотрудниками ФСБ России в городах Джанкой и Ялта нейтрализована законспирированная ячейка террористической организации, состоящая из шести граждан России», — говорится в сообщении.

Деятельность ячейки координировалась эмиссарами организации с территории Украины. Её участники занимались вербовкой жителей Крыма в свои ряды.

В ходе оперативных мероприятий у членов ячейки изъяты пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации. Возбуждены уголовные дела.