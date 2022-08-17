Казань, , 11:54 — REGNUM В Татарии за сутки в ковид-стационары госпитализировали 66 пациентов. Коронавирус выявили у 97 человек, сообщает 17 августа общероссийский оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего в Татарии зарегистрировано 155 083 случая заражения коронавирусом, выздоровели 150 577 пациентов, скончались 1998 человек. За сутки выписали четыре пациента, умерших от COVID-19 нет.

Как передавало ИА REGNUM, в Новосибирской области развернуто 749 коек для ковид-пациентов. Продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции, готовится кампания по вакцинации от гриппа.

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