Екатеринбург, , 11:52 — REGNUM В Свердловской области завершено расследование по уголовному делу об отравлении 44 человек. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Спирт в канистрах 21.мвд.рф

По данным следствия, обвиняемыми являются шестеро граждан. Им вменяют хранение, перевозку и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности и повлекшим по неосторожности смерть людей. Также некоторым вменяют и иные преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью в Екатеринбурге 51 человек травился спиртосодержащей продукцией с метиловым спиртом. Из них 44 погибли.