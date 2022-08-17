Москва, 17 августа, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Город Артёмовск в ДНР имеет ключевое значение для обороны украинских войск. Его освобождение будет означать рассечение группировки ВСУ надвое, полагает военный эксперт Алексей Леонков.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

По его словам, с потерей Артёмовска Авдеевская группировка украинских войск лишится практически всех путей для снабжения. Союзные войска России и республик Донбасса смогут выйти на оперативный простор, где блуждают украинские артиллерийские батареи и РСЗО, постоянно обстреливающие Донецк и его окрестности.

«Союзные силы, взяв Артёмовск, разрежут группировку противника пополам. От этого города можно будет зайти в тыл Авдеевской группировке или, продвигаясь на северо-запад, выйти к Краматорску и Славянску», — приводит слова эксперта газета «Известия».

Леонков добавил, что рельеф местности позволит эффективно наступать на Краматорск и Славянск. С севера их штурмовать проблематично — там украинским формированиям принадлежит господствующая высота.

Как сообщало ИА REGNUM, российские войска наступают на Артёмовском направлении.

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