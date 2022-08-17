Пенза, 17 августа, 2022, 11:50 — ИА Регнум. За последние 24 часа в Пензенской области подтвердили 210 случаев заражения коронавирусом. Соответствующие данные приводит 17 августа общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего по области зарегистрировано 190 645 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 182 879 человек, из них за сутки выписали 29 пациентов.

В ковид-стационары 16 августа госпитализировали 28 человек.

От последствий заражения коронавирусом скончались 6018 человек, за сутки умерших нет.

ИА REGNUM ранее сообщало, министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал жителей страны соблюдать масочный режим в общественных местах и пройти ревакцинацию на фоне подъёма уровня заболеваемости COVID-19.

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