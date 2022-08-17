Пхеньян, , 11:52 — REGNUM 16 августа в КНДР зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейской метеорологической службы.

Землетрясение Zeml.info

Согласно опубликованным данным, землетрясение магнитудой 2,4 произошло в 20:27:25 по местному времени в 28 км к юго-западу от уезда Ёнсан провинции Хванхэ-Пукто. На какой глубине залегал очаг землетрясение не сообщается.

«Данное землетрясение имеет естественное происхождение», — сообщили представители метеорологической службы Южной Кореи.

С начала 2022 года на территории Корейского полуострова было зафиксировано 47 подземных толчков магнитудой 2,0 или выше.