Кубинка, Московская область, , 11:49 — REGNUM Новые поставки российских вооружений, включая бронеавтомобили, военным Мьянмы обсудила с этой азиатской страной Россия. Об этом 17 августа рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в ходе форума «Армия-2022».

Бронеавтомобиль «Тигр» Vitaly Kuzmin

«В ходе визита главнокомандующего вооруженными силами Республики Союз Мьянма старшего генерала Мин Аунг Хлайнга в Российскую Федерацию в июле 2022 года обсуждались вопросы поставки новых вооружений в эту страну, в том числе бронеавтомобилей», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Шугаев не стал уточнять подробности таких поставок.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года главнокомандующий вооруженных сил Мьянмы Мин Аунг Хлайнг приезжал в Россию с визитом.