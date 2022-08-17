Глазго, Великобритания, 17 августа, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Шотландский «Рейнджерс» сыграл вничью с нидерландским «ПСВ Эйндховен» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча прошла в Глазго и завершилась со счётом 2:2.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

В составе «Рейнджерс» голы забили нападающие Антонио Чолак и Том Лоуренс. У ПСВ отличились полузащитнике Ибраим Сангаре и защитник Армандо Обиспо.

Ответный матч состоится 24 августа в Эйндховене.