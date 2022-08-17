Самара, , 11:52 — REGNUM Бывшего сотрудника полиции заподозрили в получении взяток в Самарской области. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Взятка Chris Potter

По версии следствия, с марта по июль 2022 года фигурант уголовного дела, работая водителем автовзвода отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых Управления МВД России по городу Самаре, получил 39 тысяч рублей за передачу содержащимся в следственном изоляторе лицам пяти сотовых телефонов и комплектующих к ним.

По данному факту в отношении бывшего сотрудника полиции было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области экс-замначальника колонии обвинили в получении взяток.