Владикавказ, , 11:48 — REGNUM В Северной Осетии в рамках расследования уголовного дела о халатности задержан подозреваемый — сотрудник отдела полиции № 1 УМВД России по городу Владикавказу. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщили 17 августа в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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«В рамках расследуемого уголовного дела задержан старший оперативный дежурный дежурной части городского отдела полиции, и ему предъявлено обвинение в халатности, так как вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей он не обеспечил безопасность подозреваемого и допустил его убийство», — говорится в сообщении.

Напомним, 11 июня 2022 года в результате конфликта двоих жителей республики один из них был ранен и госпитализирован в реанимацию. Второй, как оказалось, также получил ранение. И для оказания ему медпомощи его доставили в сопровождении полицейских в больницу.

Во время осмотра пациента врачами в кабинет ворвались родственники раненного им пострадавшего, находившегося в реанимации. Они нанесли обидчику своего близкого человека ножевые ранения и выстрелили в него несколько раз из пистолета. От полученных ранений подозреваемый скончался. При этом сотрудники полиции не сумели предотвратить убийство, допустив халатность при исполнении должностных обязанностей.

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