Таллин, , 11:47 — REGNUM Полиция северо-восточной Эстонии взяла под особый контроль ситуацию возле государственных учреждений Нарвы на фоне недовольства нарвитян и жителей региона сносом советских военных памятников.

Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания эстонии ERR со ссылкой на префекта Идаской префектуры полиции Тарво Круупа. Он признал, что местные жители собирались на месте ликвидированного властями памятника и постамента с танком Т-34, прошли задержания недовольных.

Крууп сообщил, что в целом вечер и ночь после сноса советских военных памятников в регионе прошли спокойно: «До полуночи на месте бывшего танка было довольно много народа, нам пришлось регулировать там движение. Были случаи неправильной парковки и тому подобное, но в общем настроения были спокойными».

Были задержаны двое мужчин. Один из них подъехал на электросамокате к полицейскому, регулирующему движению на том месте, где стоял памятник, и стал с ним пререкаться. Второй мужчина, по словам идаского префекта, стал вырывать рассаженные на месте монумента саженцы. Его задержали.

По словам Круупа, были также случаи вандализма — люди портили дорожные знаки. Однако для полиции подобные инциденты не стали сюрпризом, отметил он.

«Нужно сохранять готовность. Ведь и вчера нам пришлось задействовать усиленное присутствие на месте, где раньше стоял танк из-за большого количества посетителей. Примерно таким образом и будем действовать в ближайшие дни. Мы концентрируем внимание не на местах, где ранее располагались монументы», — сообщил глава региональной полиции.

Он добавил, что полиция будет больше сфокусирована на важных для Эстонской Республики символах и памятниках — под особый контроль будет взят памятник павшим в Освободительной войне, а также государственные учреждения — здание полиции, суда, прокуратуры.

«Мы не можем полностью исключить там злонамеренности и каких-то больших или маленьких атак на госучреждения», — заключил Крууп.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Эстонии приняло 16 августа 2022 года решение о принудительной ликвидации военных памятников советского периода Нарвы и северо-восточного региона страны.

Местные власти и жители Нарвы выступали категорически против демонтажа. Возле памятника танка Т-34 дежурили местные активисты, проходил сбор подписей в защиту монумента. Нарва — самый русский город Эстонии, русскоязычные составляют более 90% его населения.