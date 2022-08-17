Саратов, , 11:47 — REGNUM С начала пандемии в Саратовской области зарегистрировали 258 882 случая заражения коронавирусом, за сутки заболели 186 человек, накануне выявили 178 инфицированных. Об этом 17 августа сообщает общероссийский оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Выздоровели всего 251 272 пациента, за сутки — 54 человека.

С COVID-19 в больницы 16 августа доставили 11 человек. Всего на стационарном лечении находятся 70 человек, на амбулаторном — 1539.

От последствий заражения коронавирусом в регионе скончался 6001 человек, за сутки умерших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в России наблюдается рост выявленных случаев заражения коронавирусом и в первую очередь — в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

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