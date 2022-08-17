Саратов, 17 августа, 2022, 11:47 — ИА Регнум. С начала пандемии в Саратовской области зарегистрировали 258 882 случая заражения коронавирусом, за сутки заболели 186 человек, накануне выявили 178 инфицированных. Об этом 17 августа сообщает общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Выздоровели всего 251 272 пациента, за сутки — 54 человека.

С COVID-19 в больницы 16 августа доставили 11 человек. Всего на стационарном лечении находятся 70 человек, на амбулаторном — 1539.

От последствий заражения коронавирусом в регионе скончался 6001 человек, за сутки умерших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в России наблюдается рост выявленных случаев заражения коронавирусом и в первую очередь — в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

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