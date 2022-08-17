Москва, , 11:46 — REGNUM Минэкономразвития ожидает, что инфляция в России в 2022 году составит 13,4%, а не 17,5%, как ожидалось в марте, в 2023 году она будет на уровне 5,5%, сообщает РИА Новости.

Рубль © ИА REGNUM

Сообщается, что ведомство внесло проект основных параметров среднесрочного прогноза социально-экономического развития России до 2025 года на рассмотрение бюджетной комиссии правительства. По информации источника, знакомого с ходом обсуждения проекта базовые параметры согласованы с Минэнерго и Минфином.

Также сообщается, что ведомство пересмотрело оценку по среднегодовому курсу доллара в 2022 году. Министерство ждет в 2023 году среднегодовой курс доллара в 69,2 рубля за доллар, в 2024 и 2025 годах — в 72,9 рубля и 74,8 рубля за доллар. Ранее ожидалось, что среднегодовой курс доллара в 2022 году будет на уровне 76,7 рубля за доллар, в 2023 году — на уровне 77 рублей, в 2024 году — 78,7 рубля и в 2025 году — 81 рубль за доллар.

Читайте ранее в этом сюжете: Минэкономразвития улучшило прогноз по ВВП и доходам жителей РФ