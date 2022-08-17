, 11:46 — REGNUM Общее число переселенцев с Украины, официальной получивших право на работу в Румынии, составило всего 6420 человек. Об этом 17 августа со ссылкой на заявление румынского министра труда и социальной защиты населения Мариуса Будая сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

По словам Будая, на данный момент «Бухарест сделал все возможное, чтобы привлечь украинских беженцев к работе в Румынии». «Учитывая общее число прибывших в нашу страну украинцев, эти показатели невелики, — отметил, в частсности, он. — Но в своем большинстве это объясняется языковым барьером и нежеланием соискателей соглашаться на определенные вакансии».

Согласно официальной информации, украинцы на румынской территории заняты обрабатывающей промышленности, строительстве, гостиничной и ресторанной сфере, а также в оптовой и розничной торговле или ремонте автомобилей.

Напомним, с начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине в Румынию въехало более 2 млн украинцев.