Джанкой, Крым, 17 августа 2022, 11:46 — REGNUM Жителям Джанкойского района Республики Крым, чьё имущество пострадало в результате детонации боеприпасов 16 августа, выплатят от 10 до 100 тысяч рублей. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов 17 августа.

Сергей Аксёнов
Сергей Аксёнов
Glava.rk.gov.ru
«Выплаты все, точно также, как и по Новофёдоровке. 10, 50 и 100 тысяч рублей — это плановое. Всё, что неплановое, оценивает комиссия», — приводит слова Аксёнова «Крым 24».

На данный момент к обходу домов, повреждённых в результате детонации, приступили сотрудники Следственного комитета. Также в ближайшее время к работе приступит комиссия по оценке причинённого ущерба — заявления от местных жителей на выплату компенсаций будут принимать более 15 групп.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 17 августа прекратилась детонация боеприпасов на площадке их хранения в Джанкойском районе Крыма. Также возобновлено движение поездов на ранее повреждённом участке железной дороги. В регионе продолжает действовать режим ЧС.

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