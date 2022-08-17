Джанкой, Крым, 17 августа 2022, 11:46 — REGNUM Жителям Джанкойского района Республики Крым, чьё имущество пострадало в результате детонации боеприпасов 16 августа, выплатят от 10 до 100 тысяч рублей. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов 17 августа.
На данный момент к обходу домов, повреждённых в результате детонации, приступили сотрудники Следственного комитета. Также в ближайшее время к работе приступит комиссия по оценке причинённого ущерба — заявления от местных жителей на выплату компенсаций будут принимать более 15 групп.
Как сообщало ИА REGNUM, на утро 17 августа прекратилась детонация боеприпасов на площадке их хранения в Джанкойском районе Крыма. Также возобновлено движение поездов на ранее повреждённом участке железной дороги. В регионе продолжает действовать режим ЧС.
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