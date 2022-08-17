Джанкой, Крым, 17 августа, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Жителям Джанкойского района Республики Крым, чьё имущество пострадало в результате детонации боеприпасов 16 августа, выплатят от 10 до 100 тысяч рублей. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов 17 августа.

Glava.rk.gov.ru Сергей Аксёнов

«Выплаты все, точно также, как и по Новофёдоровке. 10, 50 и 100 тысяч рублей — это плановое. Всё, что неплановое, оценивает комиссия», — приводит слова Аксёнова «Крым 24».

На данный момент к обходу домов, повреждённых в результате детонации, приступили сотрудники Следственного комитета. Также в ближайшее время к работе приступит комиссия по оценке причинённого ущерба — заявления от местных жителей на выплату компенсаций будут принимать более 15 групп.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 17 августа прекратилась детонация боеприпасов на площадке их хранения в Джанкойском районе Крыма. Также возобновлено движение поездов на ранее повреждённом участке железной дороги. В регионе продолжает действовать режим ЧС.