Джакарта, , 11:46 — REGNUM В общей сложности 168 916 заключенных получили амнистию 17 августа в ознаменование 77-й годовщины независимости Индонезии, сообщает Antara.

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«Я от имени правительства Индонезии поздравляю заключенных, которые получили ремиссию», — заявил министр по правам человека Ясонна Лаоли во время выступления на церемонии поднятия флага во дворе здания министерства.

Из 168 916 заключенных 2725 человек были немедленно освобождены, в то время как 166 191 человек частично сократили срок заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, по случаю празднования Дня независимости Индонезии в Москве 17 августа состоится концерт.

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