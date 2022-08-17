Кишинёв, 17 августа, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Компания «Молдовагаз» планирует отключить 2002 небытовых потребителя газа в Молдавии из-за долгов по оплате. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба предприятия.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По данным компании, указанные абоненты задолжали 75,5 млн леев (около $4 млн). Это не позволяет предприятию платить за импорт газа из России.

«АО «Молдовагаз» распорядилось об отключении газоиспользующих установок потребителей-должников», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что возобновление подачи газа возможно только после погашения задолженности и оплаты за новое подключение. В связи с этим в компании призывают клиентов погасить долги.

Стоит отметить, ранее глава «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил, что обратился в Газпром с просьбой разрешить отсрочить платежи за август и сентябрь до конца года.