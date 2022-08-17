Усть-Донецкий район, Ростовская область, 17 августа, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Донские казаки приступили к тушению лесного пожара, который двое суток бушует в Усть-Донецком районе Ростовской области, сообщили ИА REGNUM 17 августа в пресс-службе войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».

Donland.ru Усть-Донецкий район Ростовской области

Добровольцы из Первого Донского, Донецкого и Черкасского казачьих округов отправились к месту происшествия накануне. Работу казаков координировал окружной атаман Первого Донского округа Вячеслав Дмитренко.

В настоящее время казаками Первого Донского округа начат сбор гуманитарной помощи погорельцам.