Санкт-Петербург, , 11:55 — REGNUM За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге излечились от ковида 3752 человека. Об этом 17 августа сообщили в федеральном оперативном штабе. Это на 782 человека больше, чем сутками ранее.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В Северной столице за сутки вновь возросло число заражений коронавирусом. В городе 16 августа обнаружили 7888 новых случаев заболевания COVID-19, что на 105 случаев больше, чем за предыдущие сутки.

Скончались от ковида, как основной причины смерти, за сутки 14 больных. Суточное число жертв вируса возросло на три пациента.

Отметим, что за всё время пандемии в Петербурге выявили 1 600 492 случая заражения коронавирусом. От COVID-19 скончались 34 495 больных, а переболели им 1 536 770 человек.

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