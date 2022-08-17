Берлин, , 11:45 — REGNUM Германские газохранилища не могут быть заполнены на 95% в ноябре 2022 года, президент Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.

Хранилище Линде Газ. Германия Engineer09

В интервью Bloomberg он рассказал, что газовые хранилища в ФРГ заполняются сейчас быстрее, чем раньше, однако это не сигнал того, «что мы можем расслабиться».

«Я не могу обещать вам, что все хранилища в Германии будут заполнены на 95% в ноябре, даже при хороших условиях спроса и предложения», — сказал Мюллер.

На текущий момент уровень заполненности хранилищ составляет 77%.