Иркутск, 17 августа, 2022, 11:44 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 17 августа известило о вероятном возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, совершенного в отношении жителя Ангарска, возжелавшего встретиться с девушкой из откровенного объявления.

Gtrk-kaluga.ru Мошенники

В дежурную часть отдела полиции №2 Управления МВД России по Ангарскому городскому округу обратился 36-летний местный житель, сообщив, что неизвестные обманом лишили его денег.

По словам мужчины, в интернете он нашел рекламу от девушки, подписавшей фотографию именем Ирина, и позвонил по указанному в ней номеру телефона, чтобы уточнить возможность встречи на следующий день. Женский голос информацию подтвердил.

На следующий день ангарчанину позвонил уже мужчина и сказал, что к номеру телефона, на который он звонил, привязан «общак», а собранные денежные средства во время прошлого звонка «заблокировались», после чего потребовал перевести сумму для его разблокировки. Совершив несколько денежных переводов на общую сумму 238 тысяч рублей, мужчина осознал, что его обманывают мошенники и обратился в полицию.

По данному факту проводится всесторонняя проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что для переводов ангарчанин трижды занимал денежные средства у своих знакомых.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Чунского района совершил больше 50 переводов, перечислив лжесотрудникам банка миллион рублей.

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