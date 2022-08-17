Нью-Йорк, США, , 11:42 — REGNUM Певица и актриса Деми Ловато состоит в отношениях с малоизвестным рэпером Jute$. Об этом 17 августа пишет Hollywood Life.

Деми Ловато Frank Schwichtenberg

Папарацци застали пару на свидании в Нью-Йорке (США). Ловато и Jute$ держались за руки.

Ранее Деми Ловато рассказала, что снова использует по отношению к себе местоимение «она», так как чувствует себя более «женственной». В 2021 году артистка утверждала, что является небинарной личностью и требовала обращаться к ней «они».

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