Мелитополь, Украина, , 11:42 — REGNUM Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша пригласил перед встречей с украинским лидером Владимиром Зеленским посетить город Энергодар, чтобы посмотреть, как его обстреливают киевские боевики, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш U.S. Mission Photo by Eric Bridiers

«Честно говоря, мне не совсем понятно поведение Гутерреша, пусть он лучше приедет, например, в Херсон или Мелитополь, или Энергодар тем более, и посмотрит, как эти города подвергаются обстрелу боевиков Зеленского, посмотрит на ядерный терроризм в действии и сделает выводы, а потом уже встречается с Зеленским и задает ему вопросы, почему это происходит», — приводит его слова ТАСС.

Также Рогов отметил, что «выбор городов» для поездки, по его мнению, свидетельствует о том, что желающие занять часть Украины внешние игроки делают ставку на Львов и потому в западных СМИ в публикациях о постукраинском пространстве «прокачивается тема о необходимости» сделать его открытым городом.

«Это говорит о том, что явно на Львов у них есть планы: передать условной Польше, которая будет представлять интересы консолидированного Запад», — уточнил член главного совета администрации региона, добавив, что на данный момент Львов, как он считает, представляет из себя картинку строящегося Западом остатка Украины.

«Их визит во Львов лишний раз подтверждает, что именно этот город они видят столицей, потому что визит генсека ООН не в Киев, а во Львов, и встреча там с главой государства говорит о том, что даже в ООН прекрасно понимают, что на постукраинском пространстве построено новое образование — украинское государство Ивано-Франковска и Львова, поэтому во Львов и едут», — добавил Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил, что заявления киевского режима о планах уничтожить Крымский мост являются «фантастическими бреднями».