Томск, , 11:41 — REGNUM В Томской области за прошедшие сутки зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

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Общее число жертв коронавируса в регионе, таким образом, достигло 880.

Всего к настоящему времени выявлено 134 949 случая инфицирования. За сутки диагноз подтвердился у 132 человек, 23 из которых потребовалась госпитализация.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 132 273 пациента, в том числе 51 за последние сутки.