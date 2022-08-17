Москва, 17 августа, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В Москве процесс строительства жилья по программе реновации переводится в цифровой формат для автоматизации и управления рабочими процессами. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, сообщили в Стройкомплексе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройки

По его словам, благодаря новой облачной платформе для всех участников строительства по реновации — заказчиков, подрядчиков и субподрядчиков — в едином сервисе будет доступна вся документация, финансовые показатели, фото- и видеоматериалы.

«Цифровой формат позволит сократить сроки согласования и приведет к сокращению строительного цикла. Соответственно, сотни тысяч москвичей смогут переехать в новое комфортное жилье гораздо быстрее», — уточнил Бочкарёв.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с начала реализации программы реновации новые квартиры получили 88,5 тысячи участников программы.

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