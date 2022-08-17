Москва, 17 августа, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В настоящее время в РФ происходит структурная перестройка экономики, вместе с ней меняется и структура фондового рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 августа заявила заместитель директора Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Бондаренко.

Фондовый рынок

«Еще год назад растущий фондовый рынок привлекал людей возможностью заработать больше, чем от размещения депозита в коммерческим банке. Но бесконечного роста не бывает, и сейчас инвесторы ощутили обратную сторону — риски вложения в рынок ценных бумаг, — сказала Бондаренко. — Соответственно, и популярность таких инвестиций сократилась, инвесторы получили урок и стали более осторожны. Более того, в условиях санкций вложения в активы недружественных стран стали токсичны для инвесторов из РФ. В настоящее время идет структурная перестройка экономики, вместе с ней меняется и структура фондового рынка, доступного для инвестирования. В 2023 году мы сможем снова говорить о росте популярности у населения вложений в фондовые рынки, как дружественных стран, так и РФ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ будет расти количество пустых брокерских счетов, открытых физическими лицами.