Симферополь, 17 августа 2022, 11:38 — REGNUM Заявления киевского режима о планах уничтожить Крымский мост являются «фантастическими бреднями», заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что руководство Украины планирует уничтожить Крымский мост, поскольку считает объект незаконным и важным в военном значении.
Читайте также: В Совфеде уверены, что Подоляк поплатится за планы уничтожить Крымский мост