Симферополь, 17 августа, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Заявления киевского режима о планах уничтожить Крымский мост являются «фантастическими бреднями», заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

«Заявления подобного формата исключительно рассчитаны на психологическую повестку. Это не первые и не последние подобные фантастические бредни», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что руководство Украины планирует уничтожить Крымский мост, поскольку считает объект незаконным и важным в военном значении.

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