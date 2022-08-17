Челябинск, 17 августа, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В Челябинске Курчатовский районный суд вынес приговор 50-летнему водителю, погубившему двоих человек. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Гражданина признали виновным в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем гибель женщины и её сына. А ещё один мужчина получил травмы.

Преступление было совершено в нетрезвом виде. Прокуратура требовала приговорить гражданина к девяти годам колонии общего режима. Суд назначил ему 11 лет заключения.

Также суд частично удовлетворил исковые требования о взыскании с него морального вреда на сумму 6 млн рублей. Приговор пока не вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 24 мая. Автомобиль «Ленд Ровер Фрилендер» врезался в машину ВАЗ-21 060. Также участниками аварии стали ещё две машины. Погибли люди из автомобиля «ВАЗ-21 102».