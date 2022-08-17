Бухарест, , 11:38 — REGNUM За первые шесть месяцев 2022-го года общие экономические показатели Румынии выросли на 5,8%, что позволяет говорить о возможном выходе страны из финансового кризиса. Об этом со ссылкой на данные румынского Национального института статистики (INS) сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

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По словам экспертов INS, в стране отмечены активизация добычи полезных ископаемых и увеличение прибыли крупных промышленных предприятий. «Это является большим шагом на пути к оздоровлению экономики нашей страны», — заявил премьер-министр Румынии Николае Чукэ.

При этом, как утверждают независимые наблюдатели, в настоящее время более 35% населения страны проживает за чертой бедности.