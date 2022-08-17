Ярославль, 17 августа, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В Заволжском районе Ярославля на проспекте Авиаторов столкнулись два автобуса. Об этом рассказали в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.

Ярнет Автобус №13

Авария произошла в 7:38 утра 17 августа на остановке общественного транспорта «Улица Красноборская». Автобус №13 «Первой пассажирской компании» врезался в стоящий на остановке автобус №32, принадлежащий ООО «Гирфтранс». Это видно на видеозаписи, опубликованной в социальных сетях.

В МВД также уточнили, что после аварии двух человек доставили в медучреждение. Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне в Ярославле прошёл рейд, в ходе которого инспекторы выявили массовое нарушение ПДД водителями автобусов.