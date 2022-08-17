Киев, 17 августа, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Советник главы офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович раскритиковал украинцев за проявления ненависти к русским. Он считает, что это чувство отталкивает возможных друзей Украины.

Facebook.com/alexey.arestovich Алексей Арестович

По его словам, слабые люди выбирают наиболее простые решения, и если «умный ищет союзников, дурак отталкивает друзей».

«Разбираться в нюансах тяжело, проще всех ненавидеть и отрицать — решение для устрицы, — написал Арестович в личном телеграм-канале. — Ваша слабость — это тысячи потерянных для фронтов, внутренних и внешних, белорусов и россиян, от рядовых бойцов до специалистов и миллионеров».

Как сообщало ИА REGNUM, советник главы ОП Украины Михаил Подоляк назвал Крымский мост целью для уничтожения.