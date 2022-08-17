Тоджинский район, Тува, , 11:36 — REGNUM На территории Тувы 17 августа действует два лесных на общей площади 68 га. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Лесной пожар Пресс-служба управления МЧС по Марий Эл

Возгорание возле села Сыстыг-Хем Тоджинского района было обнаружено 14 августа. Площадь пожара составляет 35 га.

«Всего с начала пожароопасного сезона 2022 года на территории республики зарегистрировано 123 лесных пожара, на общей площади 11 235,47 га», — добавили в ведомстве.

Как отмечается, в 90% случаев причиной пожаров становится человеческий фактор.