Самара, 17 августа, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Около 70% асфальтобетонного покрытия, от общего запланированного объёма 2022 года, уложили рабочие в Самарской области. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

Министрество транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Ремонт дороги

В текущем году работы проводятся на 88-ти объектах общей протяжённостью 321,7 км, в том числе свыше 248 км составляют автодороги регионального значения (включая 21 мост), 52 км — это улицы в городе Самаре, 21 км — улицы в городе Тольятти.

Отмечается, что рабочие уже уложили два млн кв. метров верхних слоёв дорожной одежды. При этом самый протяжённый объект (участок а/д Кошки — Б. Романовка — Ерандаево — Андреевка — гр. Татарии) уже готов к эксплуатации. На 26 км было уложено 185 тысяч кв. метров асфальтобетонного покрытия.

Сообщается, что укладку верхнего слоя покрытия завершили на 45 объектах. Некоторые из них уже ввели в эксплуатацию, на остальных участках рабочие устанавливают знаки, барьерные ограждения, сигнальные столбики, остановочные павильоны, наносят разметку.