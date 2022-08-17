София, , 11:36 — REGNUM Правительство Болгарии объявило о полном прекращении экспорта древесины. Об этом 17 августа сообщает БТВ.

Согласно официальной информации, эта мера связана с необходимостью «защиты интересов внутреннего потребителя». «В Болгарии спрос на древесину из-за высоких цен на газ увеличился втрое, — констатировал болгарский министр сельского хозяйства Явор Гечев. — До наступления отопительного сезона необходимо обеспечить дровами всех нуждающихся потребителей в нашей стране». По словам Гечева, в ближайшее время малоимущие граждане получат определенное количество кубометров дров бесплатно, другие смогут приобрести твердотопливные материалы по льготной цене.

Напомним, сегодня Болгария является крупнейшим на Балканах экспортеров леса. Ее сырье отправляется в Грецию, Турцию и страны Западной Европы.