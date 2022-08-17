Варгаши, Курганская область, , 11:35 — REGNUM В Курганской области 17 августа на переезде в рабочем посёлке Варгаши поезд сбил велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

На железнодорожном переезде в рабочем посёлке Варгаши Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

Мужчина был сбит пассажирским поездом Кисловодск-Новокузнецк. Велосипедист двигался на запрещающий сигнал светофора. В связи с трагедией движение поезда задержано на 30 минут. На месте работает следственно-оперативная группа.

Как ранее сообщало РЕ, в Томской области в результате столкновения электровоза с легковым автомобилем в начале августа погиб мужчина.

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